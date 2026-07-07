Caltagirone Short FilmFest 2026 svelato il programma completo della quinta edizione
È stato annunciato il programma completo della quinta edizione del Caltagirone Short FilmFest, in programma prossimamente. La manifestazione, dedicata ai cortometraggi, è stata ideata e diretta dalla giornalista e sceneggiatrice Angela Failla. La rassegna si svolgerà a Caltagirone e vedrà la partecipazione di numerosi registi e autori di cortometraggi. La serata di apertura e le varie proiezioni sono state confermate nel calendario ufficiale.
È tutto pronto per il debutto della quinta edizione del Caltagirone Short FilmFest, il festival interamente dedicato al cinema breve ideato e diretto dalla giornalista e sceneggiatrice Angela Failla. Dal 10 al 12 luglio 2026, la manifestazione promossa dal Comune di Caltagirone trasformerà il centro storico barocco della città siciliana in un grande salotto culturale all’aperto. L’edizione di quest’anno metterà al centro il tema cruciale della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, proponendo tre giornate ricche di proiezioni, talk informali dedicati al pubblico under 35, degustazioni enogastronomiche con il format Wine Ciak nell’Atrio di Palazzo di Città e grandi momenti di spettacolo. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
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Dal 10 al 12 luglio torna il festival dedicato al cortometraggio: tre giorni di proiezioni, ospiti internazionali e performance artistiche #Caltagirone #Cultura x.com
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