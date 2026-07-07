caltagirone short filmfest 2026 svelato il programma completo della quinta edizione

Notizia in breve

È stato annunciato il programma completo della quinta edizione del Caltagirone Short FilmFest, in programma prossimamente. La manifestazione, dedicata ai cortometraggi, è stata ideata e diretta dalla giornalista e sceneggiatrice Angela Failla. La rassegna si svolgerà a Caltagirone e vedrà la partecipazione di numerosi registi e autori di cortometraggi. La serata di apertura e le varie proiezioni sono state confermate nel calendario ufficiale.