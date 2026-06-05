Caltagirone Short FilmFest 2026 | torna il grande cinema breve in Piazza Municipio

Notizia in breve

Il Caltagirone Short FilmFest 2026 si svolgerà in Piazza Municipio, confermando la sua quinta edizione. La manifestazione, dedicata al cinema breve, prevede proiezioni di film realizzati da registi emergenti e professionisti. La rassegna si terrà nel corso di alcuni giorni e includerà anche workshop e incontri con i registi. Non sono ancora stati annunciati i titoli dei film partecipanti. La manifestazione è aperta al pubblico e si svolgerà all'aperto.