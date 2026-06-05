Caltagirone Short FilmFest 2026 | torna il grande cinema breve in Piazza Municipio
Il Caltagirone Short FilmFest 2026 si svolgerà in Piazza Municipio, confermando la sua quinta edizione. La manifestazione, dedicata al cinema breve, prevede proiezioni di film realizzati da registi emergenti e professionisti. La rassegna si terrà nel corso di alcuni giorni e includerà anche workshop e incontri con i registi. Non sono ancora stati annunciati i titoli dei film partecipanti. La manifestazione è aperta al pubblico e si svolgerà all'aperto.
La manifestazione di quest’anno metterà al centro il tema cruciale della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, trasformando Piazza Municipio in un’arena culturale a cielo aperto per celebrare la forza espressiva della settima arte. Se siete grandi appassionati delle produzioni indipendenti e volete scoprire altre importanti realtà estive dedicate a questo formato, vi invitiamo a leggere anche il nostro articolo sul Pop Corn Festival del Corto. L’edizione 2026 del festival, patrocinata attivamente dal Comune di Caltagirone, segna un importante traguardo di consolidamento nel panorama dei festival internazionali dedicati al cortometraggio. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
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Si parla di: Caltagirone Short FilmFest: al via la quinta edizione.
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