Caldo nel Lazio vietato lavorare al sole dalle 12.30 alle 16 | tutte le categorie coinvolte

Dal 15 luglio, nel Lazio, è vietato lavorare al sole tra le 12.30 e le 16. Tutte le categorie di lavoratori sono coinvolte. La misura è stata firmata dal presidente della regione per tutelare chi svolge attività all’aperto. L’ordinanza riguarda le giornate con temperature elevate e si applica a chi opera in spazi esposti al sole. Nessuna deroga prevista per le attività considerate essenziali o di emergenza.

Roma, 15 luglio 2026 – Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha firmato l’integrazione dell’ordinanza regionale per tutelare i lavoratori dal caldo record. Il testo integra la precedente ordinanza del 22 maggio 2026, specificando che l’ambito di applicazione del divieto coinvolge anche alcune particolari attività, quali i lavori di manutenzione delle aree verdi, i cantieri stradali di manutenzione, la verifica dei ponti e lo sfalcio dell’erba sulle banchine. L’ordinanza vieta, su tutto il territorio regionale, il lavoro in condizioni di prolungata esposizione al sole dalle ore 12.30 alle 16. I settori interessati... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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