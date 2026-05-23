In Lazio è stato approvato il Piano Anti Caldo 2026, che vieta di lavorare al sole durante le ore di punta per edilizia, consegne e agricoltura. La misura mira a proteggere i lavoratori dai rischi legati alle alte temperature estive. La normativa entra in vigore quest’anno e prevede sanzioni per chi viola il divieto. Non sono previste deroghe specifiche, e le autorità locali controlleranno il rispetto delle disposizioni.

In vista dell’arrivo delle alte temperature estive, la Regione Lazio agisce per tutelare la salute dei lavoratori più esposti al rischio termico. Il presidente Francesco Rocca ha firmato il Piano Anti Caldo 2026 che, fino al 15 settembre, introduce per le categorie a rischio il divieto assoluto di lavoro al sole nelle ore più calde, dalle 12:30 alle 16:00. Il Piano Anti Caldo del Lazio “La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori prima di tutto”: con queste parole Francesco Rocca ha presentato il Piano Anti Caldo 2026. L’obiettivo è quello di “proteggere chi svolge attività particolarmente esposte alle alte temperature e ai rischi legati alle ondate di calore”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - In Lazio il Piano Anti Caldo 2026: vietato lavorare al sole nelle ore di punta per edili, rider e agricoltori

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