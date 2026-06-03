Scatta l' ordinanza per il caldo | vietato lavorare dalle 12.30 alle 16 nei giorni di rischio alto

Notizia in breve

L’ordinanza contro il caldo è stata firmata mercoledì 3 giugno dal presidente della Regione Emilia-Romagna. Prevede il divieto di svolgere attività lavorative all’aperto tra le 12.30 e le 16 nei giorni di rischio alto. La misura riguarda lavori esposti alle alte temperature e si applica nelle zone con condizioni climatiche che superano soglie di sicurezza stabilite. La normativa entra in vigore immediatamente e resterà valida fino a nuova comunicazione.