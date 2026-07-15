Il Cia Campania ha annunciato che aumentare la presenza di alberi nelle aree urbane può abbassare le temperature locali. Stando alle stime, portare la copertura verde al 30% potrebbe ridurre la temperatura dell’aria fino a 1,5 gradi nelle zone più calde. Un incremento del 10% delle chiome arboree porterebbe a una diminuzione di circa 0,8 gradi.

Tempo di lettura: 2 minuti Più alberi significano città più fresche e vivibili. Portare la copertura arborea urbana al 30% può ridurre la temperatura dell’aria fino a 1,5 gradi nelle aree più esposte, mentre un aumento del 10% delle chiome consente un abbassamento medio di circa 0,8 gradi. Numeri che, secondo Cia Campania, confermano come il verde rappresenti uno degli strumenti più efficaci per contrastare le ondate di calore sempre più frequenti e intense. L’organizzazione regionale rilancia l’appello dei Florovivaisti Italiani-Cia affinché alberi e aree verdi diventino una priorità delle politiche pubbliche, riconoscendo il loro ruolo di vera infrastruttura climatica al servizio dei cittadini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Caldo, Cia Campania: “Più alberi per abbassare la temperatura delle città. Il verde è un’infrastruttura, non un costo”

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