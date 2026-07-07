Alberi verde e nuovi materiali | così a Firenze si può abbassare la temperatura di quattro gradi

A Firenze è stato avviato un progetto per ridurre le temperature estive di circa quattro gradi. Sono stati piantati nuovi alberi, introdotti materiali più verdi e adottate strategie per mitigare le isole di calore. Durante i mesi estivi, le temperature raggiungono una media urbana di 44 gradi, creando difficoltà per cittadini e turisti. Il progetto mira a migliorare il comfort ambientale in città.

L’estate a Firenze diventa ogni anno più calda. Cittadini e turisti tra giugno e settembre devono fare i conti con isole di calore sparse per la città e con temperature che arrivano a toccare una media urbana di 44 gradi. Mitigare il clima però è possibile, come è stato dimostrato dalle simulazioni del progetto Mirificus dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) e dell’Istituto per la bioeconomia del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ibe), con il sostegno dell’Agenzia Spaziale Italiana. I dati raccolti a Firenze e a Roma hanno mostrato come l’introduzione di pavimentazioni che non trattengono calore, la realizzazione di nuovi spazi verdi e la piantumazione di nuovi alberi, producono un calo netto delle temperature, portando a dei risultati sorprendenti. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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