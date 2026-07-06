Allerta caldo il dirigente Ispra | A Roma 100 alberi possono abbassare la temperatura di 4 gradi

Un dirigente di Ispra ha dichiarato che piantare 100 alberi a Roma potrebbe ridurre la temperatura di 4 gradi. La dichiarazione è stata rilasciata durante un'intervista a Fanpage.it. Il responsabile del progetto Mirificus ha spiegato che gli alberi contribuiscono a mitigare l’effetto delle alte temperature, specialmente durante le ondate di caldo. La proposta si inserisce nel quadro delle misure per contrastare l’emergenza climatica e l’innalzamento delle temperature urbane.

Fanpage.it ha intervistato Michele Munafò, dirigente dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e responsabile per Ispra del progetto Mirificus. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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