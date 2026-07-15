Il caldo di mercoledì 15 luglio porta sette città italiane con bollino rosso. Tra queste, Roma, Bologna, Firenze e Torino. Le temperature massime sono previste sopra i limiti di guardia e l’allerta riguarda soprattutto le aree urbane. La terza ondata di calore dell’anno si intensifica, coinvolgendo gran parte della penisola. La situazione rimane critica anche in altre città, con il caldo che si mantiene elevato e le temperature in aumento.

La terza ondata di calore dell’anno si intensifica e coinvolge gran parte della penisola: aumentano le allerte massime in diverse città italiane Il caldo tiene ancora sotto scacco l'Italia: per mercoledì 15 luglio è previsto l'arrivo di una nuova ondata di calore, con 7 le città contrassegnat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Caldo, 7 città da bollino rosso in Italia: Roma osservata speciale, allerta anche a Bologna, Firenze e Torino

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Ondata di caldo anomalo: bollino rosso per Bologna, Brescia, Firenze, Roma, Torino

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