Oggi quattro città italiane sono sotto bollino rosso a causa delle alte temperature. Bologna, Firenze, Roma e Torino registrano i valori più elevati, con il rischio di ondate di calore. In tutto il paese, sono 14 le città interessate da un avviso arancione. Le temperature continueranno ad aumentare domani, portando a un nuovo incremento dei valori massimi.

Bollino rosso domani in quattro città: Bologna, Firenze, Roma e Torino. L’Italia questa settimana è entrata nel vivo della morsa dell’anticiclone africano, che sta facendo percepire l’estate prima del previsto. Le temperature sono in netto aumento in varie regioni dello Stivale, specialmente al Centro-Nord, come indicato dall’ultimo bollettino pubblicato dal ministero della salute. Per la giornata di oggi sono 14 le città con il bollino arancione. Secondo quanto riportaRepubblica, nelle prossime ore nelle grandi città si verificheranno temperature sopra i 30 gradi: a Milano picchi fino a 35°, a Tornino 33°, Bologna 34°, Firenze 35°, Roma 32° e per Napoli 31°. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Picco di caldo: bollino rosso per Bologna, Firenze, Roma e Torino

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