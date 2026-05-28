In Italia, sono quattro le città con il bollino rosso per il caldo record, tra cui Bologna, Roma, Firenze e Torino. L’estate si manifesta con temperature che superano di 8-9 gradi la media di maggio degli anni precedenti. La stagione si presenta in anticipo rispetto agli anni passati, con temperature elevate già in questa fase.

L’estate arriva più in anticipo che mai, 89 gradi in più rispetto alla media di maggio degli anni passati, e già 4 città da bollino rosso. Bologna, Roma, Firenze e Torino oggi raggiungono i 35 gradi, e residenti e turisti resistono come possono. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Caldo record in Italia: bollino rosso a Bologna, Roma, Firenze e Torino

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Caldo record, i primi 4 bollini rossi sull'Italia: giovedì allerta massima, dove e quanto durerà

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