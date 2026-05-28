Domenica 7 giugno si svolge la settima edizione di “Poti a piedi”, corsa e camminata sulla montagna degli aretini. L’evento è organizzato dal Calcit e coinvolge partecipanti di diverse età. La manifestazione si svolge su un percorso naturale e collinare, con partenza e arrivo in centro città. La partecipazione è aperta a tutti e non prevede competizioni ufficiali. L’iniziativa mira a promuovere l’attività fisica e la solidarietà.

Arezzo, 28 maggio 2026 – A ricordare Poti com’era ci sono rimaste solo sbiadite cartoline in bianco e nero. La raccontano dall’alto dei suoi 974 metri come il “Paradiso di Arezzo”. Ora restano qualche villetta, il rifugio delle suore, ruderi e quel che i vandali hanno lasciato dell’ Albergo e dell ’ex stabilimento Fontemura. Ma in direzione ostinata e contraria domenica 7 giugno ci sarà la settima edizione di “Poti a piedi” per il Calcit, una sorta di riconquista della montagna dedicata agli aretini che hanno voglia di salire lassù percorrendo otto chilometri o di corsa o semplicemente camminando, anche in compagnia dei propri cani. Alla. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna “Poti a piedi” domenica 7 giugno, corsa e camminata sulla montagna degli aretini. E’ la settima edizione per il Calcit

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