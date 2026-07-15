Calciomercato Roma spunta il nome di Endrick nel valzer degli attaccanti

La Roma sta cercando un attaccante da inserire in rosa e ha preso in considerazione Endrick, attaccante brasiliano del 2006 attualmente al Real Madrid. La società sta valutando questa opzione come alternativa per rinforzare il reparto offensivo. La trattativa riguarda un possibile trasferimento di Endrick, considerato un giovane talento, per contribuire alla rosa in vista delle competizioni europee. La decisione finale non è ancora stata comunicata.

Continua la ricerca di alternative in attacco per la società giallorossa, che nelle ultime ore avrebbe individuato in Endrick, talento brasiliano 2006 in forza al Real Madrid, il profilo giusto per fornire a Gasperini un attaccante da Champions League. Il dubbio Blancos. Impegnato con la nazionale brasiliana negli ultimi Mondiali disputati nel continente americano, Endrick non ha ancora fatto ritorno a Madrid. Il club spagnolo non ha preso ancora una decisione definitiva sul suo futuro dopo il prestito che l’ha visto protagonista con il Lione nella seconda parte del campionato. In questo scenario può inserirsi il club giallorosso, pronto a proporre un prestito oneroso di un anno alla squadra di Florentino Pérez. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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