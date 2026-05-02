Calciomercato Roma Gonzalo Garcia si avvicina | il Real punta su Endrick

Il calciomercato della Roma si muove con l’interesse per Gonzalo Garcia, mentre il Real Madrid sta puntando su Endrick come futura stella dell’attacco. La società spagnola ha avviato i contatti e sta definendo le strategie per inserire il giovane talento nel proprio progetto. Gonzalo Garcia, invece, sembra ormai in uscita, con le trattative di trasferimento che si intensificano nelle prossime settimane.

Il Real Madrid ha iniziato a tracciare le coordinate per l’evoluzione del proprio reparto offensivo, stabilendo una gerarchia che vede Endrick come perno centrale del progetto futuro a discapito di Gonzalo Garcia, ormai destinato alla cessione. La decisione dei vertici delle Merengues nasce dalla volontà di reinserire in pianta stabile il giovane fuoriclasse brasiliano che, dopo aver mostrato sprazzi di classe purissima durante il periodo di prestito al Lione, è considerato pronto per assumersi le responsabilità del nuovo corso blanco. Questo cambio della guardia interno, tuttavia, produce un immediato effetto collaterale: la necessità di sfoltire l’attacco, individuando in Garcia il profilo ideale per fare cassa e garantire al calciatore la continuità che finora gli è mancata.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, Gonzalo Garcia si avvicina: il Real punta su Endrick Notizie correlate Calciomercato Roma, fari puntati in casa Real Madrid: pista Gonzalo GarciaSeppur ci sia ancora un campionato da terminare nel migliore dei modi per provare a rincorrere il sogno Champions League, la Roma è già a lavoro per... Leggi anche: Calciomercato Juventus, nome a sorpresa per l’attacco: sondaggio per Gonzalo Garcia del Real Madrid Altri aggiornamenti Temi più discussi: Calciomercato Roma, piace Gonzalo Garcia; Calciomercato, duello Roma-Juventus per Gonzalo Garcia: la situazione; Calciomercato Roma: concorrenza a Juventus e Como per Gonzalo Garcia del Real Madrid; Juventus, non solo Lewandowski: contatti per Gonzalo Garcia del Real Madrid e sfida alla Roma. Juventus, non solo Lewandowski: contatti per Gonzalo Garcia del Real Madrid e sfida alla RomaContatti in corso e idea di operazione alla Morata ... msn.com Calciomercato Juventus: colpo alla Morata dal Real MadridLa Juventus lavora per un colpo dalla Morata in attacco. Secondo le ultime notizie di calciomercato in arrivo da Torino, nel mirino dei bianconeri per la prossima stagione ci sarebbe anche un ... fantacalcio.it Calciomercato Roma, Gasp ha le idee chiare: Fortini, Dodo e Gudmundsson https://tinyurl.com/22lvo8bz #calciomercato #CalciomercatoRoma #roma #romadodo #romafortini #RomaGudmundsson - facebook.com facebook Calciomercato: la Roma guarda in casa #Fiorentina per le (due) fasce x.com