Calciomercato Roma | spunta Nusa per l’attacco

A poche settimane dall’inizio di maggio, si intensificano le voci sul calciomercato della squadra di calcio. Tra i nomi che circolano, spicca quello di un attaccante di nazionalità olandese, con trattative che potrebbero coinvolgere anche altri club. Le indiscrezioni si susseguono e le società si preparano a definire le operazioni per la prossima stagione. Le trattative sono ancora in fase preliminare e non ci sono comunicazioni ufficiali.

Quando siamo ormai giunti quasi a maggio, le voci riguardanti il calciomercato iniziano a farsi più insistenti, con i primi nomi che circolano in vista dell’apertura delle trattative estive. In casa Roma, nonostante il focus sia sulle ultime quattro partite di campionato, si comincia a pensare al futuro e a quelli che potrebbero essere gli innesti da regalare a Gasperini. Uno dei profili su cui i giallorossi starebbero ragionando è quello di Antonio Nusa, che andrebbe a rinforzare un reparto offensivo che ha bisogno di qualità. Messosi in mostra con la maglia del Club Brugge, l’esterno norvegese difende da due anni i colori del Lipsia ed anche in questa stagione ha dato spesso prova di come sappia essere un giocatore determinante.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma: spunta Nusa per l’attacco Calciomercato ROMA Proposta Accettata! Clamoroso ZIRKZEE! Notizie correlate Calciomercato Milan, colpo a sorpresa in attacco: dalla Premier spunta luiIl Milan continua la sua stagione pensando solamente ad una cosa: la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Calciomercato Milan, idea Nusa se parte Leao: ecco quanto costa il norvegesePer 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, al termine della stagione potrebbero separarsi le strade del Milan e di Rafael Leao: per 80 milioni di... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Mercato, l’Inter osserva Ndicka per l’estate; Calciomercato Napoli, spunta Ferguson! Repubblica: il 21enne della Roma ha due doti che intrigano Conte; Calciomercato Roma news | Cristante pilastro, chi se ne andrà con il Gasperini bis? (oggi 25 aprile 2026); Italia fuori dal Mondiale 2026, ma dagli USA spunta l’ipotesi clamorosa: Sostituire l’Iran con gli Azzurri. Calciomercato Roma, ritorno di fiamma dalla Premier: cosa indicano le quote dei bookmakerDopo l’operazione Malen dello scorso gennaio, rivelatasi incisiva nel percorso in campionato, la Roma potrebbe tornare a sondare il mercato della Premier League per rinforzare la rosa a disposizione ... calciomercato.com La #Roma vaglia diverse candidature per il ruolo di DS: salgono le quotazioni di #Manna e #DAmico Congelate le ipotesi Giuntoli e Paratici. https://retesport.it/calciomercato/roma-toto-ds-congelati-giuntoli-e-paratici-salgono-le-quotazioni-di-manna-e-damic - facebook.com facebook Calciomercato Roma - Situazione rinnovi: come cambiano gli scenari con Gasp al comando #ASRoma #Calciomercato x.com