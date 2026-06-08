Safi perde le elezioni e Greenwood resta un’opzione Roma | operazione da quasi 100 milioni lordi ma la pista non è tramontata

Le elezioni turche hanno portato alla sconfitta del candidato Safi, influenzando il mercato della Roma. La società sta valutando ancora l'ipotesi di ingaggiare Greenwood, nonostante l’operazione valga quasi 100 milioni di euro lordi. La trattativa resta aperta, anche se non ci sono ancora decisioni definitive. La decisione finale dipenderà dagli sviluppi interni e dalle valutazioni in corso.

Le elezioni turche hanno cambiato il mercato della Roma. La sconfitta del candidato Safi alla presidenza del Fenerbahce ha fatto evaporare in poche ore settimane di annunci, promesse e suggestioni provenienti da Istanbul: Mason Greenwood al Fenerbahce non si farà, e il club giallorosso può tornare a lavorare su un’operazione che non aveva mai smesso di seguire. Come riporta il Corriere dello Sport, la Roma continua a tenere viva la fiamma su uno dei profili offensivi più intriganti del mercato europeo, con Gian Piero Gasperini che avrebbe espresso il proprio gradimento senza mezzi termini. Perché Greenwood fa gola: il profilo che Gasperini vuole. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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