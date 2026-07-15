Calciomercato Roma dal Belgio | Moreira si avvicina C’è l’intesa contrattuale con il giocatore ora si tratta con lo Strasburgo

Sul calciomercato, si registra un progresso nel trasferimento di un esterno belga, attualmente in forza a una squadra francese. È stato raggiunto un accordo contrattuale con il giocatore, mentre si prosegue nelle trattative con il club proprietario. La società italiana cerca di rafforzare le corsie laterali e tiene sotto osservazione questo profilo. La trattativa sembra aver fatto un passo avanti, ma non è ancora stata definita ufficialmente.

La Roma continua a lavorare per rinforzare le corsie esterne e uno dei nomi più caldi resta quello di Diego Moreira. L’esterno belga dello Strasburgo, reduce dall’esperienza al Mondiale con la maglia dei Diavoli Rossi, è seguito da tempo dalla dirigenza giallorossa che avrebbe compiuto un passo importante verso il suo trasferimento nella Capitale. Secondo quanto riferito dal giornalista belga Sacha Tavolieri, il giocatore avrebbe già espresso il proprio gradimento per la destinazione e avrebbe raggiunto un’intesa di massima con la Roma su un contratto di quattro anni. Un segnale che potrebbe agevolare i prossimi passaggi della trattativa. Nuovi contatti con lo Strasburgo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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