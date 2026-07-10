Calciomercato la Roma vuole Moreira | ecco quanto chiede lo Strasburgo

La Roma ha manifestato interesse per l’acquisto di Diego Moreira dallo Strasburgo, con l’obiettivo di rafforzare la fascia sinistra. Il club francese, tuttavia, non ha ancora deciso di cedere il giocatore e chiede una cifra che potrebbe rendere difficile l’operazione. Moreira, esterno difensivo belga, risulta essere una priorità per il tecnico della squadra capitolina. La trattativa tra le due società è ancora in corso.

Diego Moreira è finito in cima alla lista dei desideri di Gasperini. Per rinforzare la fascia sinistra, la Roma vuole acquistare dallo Strasburgo l’esterno difensivo belga, ma il club francese non lo lascerà andare via facilmente. Il classe 2004 belga possiede caratteristiche tecniche che lo rendono compatibile con lo stile di gioco del tecnico romanista, il quale lo aveva già sondato ai tempi dell’Atalanta insieme all’attuale direttore sportivo giallorosso Tony D’Amico Lo Strasburgo vuole 40 milioni, la Roma ragiona. Il primo nodo da sciogliere è il prezzo del calciatore. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, lo Strasburgo parte da una richiesta di circa 40 milioni di euro. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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