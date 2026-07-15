Calciomercato Milan interesse per Thiago Pitarch | ecco chi è come gioca e il possibile prezzo

Da pianetamilan.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Milan sta valutando un possibile acquisto di Thiago Pitarch, un calciatore con caratteristiche offensive e tecniche. Il club lavora anche per il rinnovo di Luka Modric, mentre Fofana, Loftus-Cheek e Bondo sono in uscita. La società si concentra sul rafforzamento del centrocampo, con l’obiettivo di completare la rosa prima della chiusura del mercato. Il prezzo di Pitarch non è stato ancora comunicato ufficialmente.

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Il Milan è al lavoro anche per completare il centrocampo: si avvicina il rinnovo di Luka Modric, con Fofana, Loftus-Cheek e Bondo che dovrebbero lasciare il club in questa sessione di calciomercato. Il giornalista Nicolò Schira svela un nuovo profilo possibile per il reparto rossonero. promowebapp L'indiscrezione di Nicolò Schira: occhi su Thiago Pitarch. Ecco i dettagli dal suo profilo X: "La Fiorentina ha mostrato interesse e incontrato negli ultimi giorni gli agenti di Thiago Pitarch. Il Milan e alcuni club stranieri hanno anche chiesto informazioni sul centrocampista del Real Madrid". Qual è la posizione del club madrileno? Tutto dipenderà dalla decisione del nuovo allenatore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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