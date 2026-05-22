Nel calciomercato di Milano, il nome di Jean-Philippe Mateta torna a circolare come possibile opzione per l’attacco. La trattativa sembra essere ancora aperta, con un prezzo che potrebbe risultare conveniente per la società. Le ultime indiscrezioni indicano che il club avrebbe messo nel mirino l’attaccante, valutato come un investimento a basso costo. La decisione finale dipenderà dall’accordo tra le parti e dalle offerte ricevute nelle prossime settimane.

Per il Milan ci può essere un ritorno di fiamma per Jean Philippe Mateta. Come scrive 'Tuttomercatoweb', l'attaccante francese vuole lasciare il Crystal Palace in estate e può essere un'occasione di calciomercato. Ha solo un anno di contratto e può costare poco per essere una prima punta, addirittura meno di 25 milioni di euro. Nelle scorse settimane il suo agente Paul Latouche era a Milano per vedere alcune gare dei rossoneri, riaccendendo le voci di un possibile interesse del Milan. Il possibile ritorno di fiamma per Mateta va analizzato sotto tanti punti di vista. Ricordiamo che a gennaio il Milan è stato a un passo da... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Mateta ancora possibile: il prezzo ingolosisce. Ecco i dettagli

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