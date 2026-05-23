Il Milan ha mostrato interesse per l’attaccante spagnolo Carlos Espí, classe 2005, del Levante. La notizia è stata diffusa dal giornalista Matteo Moretto su X, piattaforma di social media. Non sono stati forniti dettagli sui numeri o sullo stile di gioco del giocatore. Non ci sono ulteriori informazioni ufficiali o conferme da parte del club.

Il giornalista Matteo Moretto ha svelato su X l'interesse del Milan per un attaccante spagnolo classe 2005. Ecco i dettagli. "Ci sono molti club interessati a Carlos Espí, attaccante del Levante. Non solo lo Strasburgo, come avevamo già anticipato in esclusiva, ma anche il Bournemouth e il Bologna. Negli ultimi mesi, persino osservatori del Milan si sono recati a seguirlo da vicino". Carlos Espí ha un fisico importante: alto 194 centimetri per circa 87 chili e può essere una prima punta di peso anche in Serie A. Un giocatore che sfrutta proprio il suo impatto fisico per segnare, visto che è molto bravo di testa e nel finalizzare nelle aree di rigore avversarie. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Moretto: “Osservato Espí”. Ecco chi è, i numeri e come gioca

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Milan, ecco chi è Bajraktarevic: numeri, come gioca, costo e stipendioContinuano le voci di mercato intorno al Milan: i rossoneri starebbero seguendo il profilo di Bajraktarevic, talento classe 2005 in forza al PSV che...

Milan, dialoghi per Diomande: ecco chi è, come gioca, numeri, costo e stipendioNon solo Goretzka (leggi qui), il Milan avrebbe dialogato con l'agenzia Roof anche in merito al centrale di difesa Ousmane Diomande, lo riporta...

Moretto smentisce: Non è più un obiettivo del MilanMatteo Moretto è intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano parlando di un vecchio obbiettivo del Milan. spaziomilan.it

Milan, Kean osservato speciale: tre fattori per portarlo a MilanoIl nome di Moise Kean sarà inevitabilmente protagonista assoluto della prossima estate di calciomercato. Salvo sorprese e anche se la Fiorentina dovesse alla fine trovare la salvezza e la permanenza ... calciomercato.com