Calciomercato Juventus-Oyarzabal sogno Mondiale per l' attacco della Signora? Clausola contratto e situazione - Le indiscrezioni sul nuovo bomber bianconero

La Juventus sta valutando l'acquisto di un attaccante dalla Real Sociedad, con un possibile inserimento di Oyarzabal. La società bianconera sta cercando due rinforzi offensivi, tra cui Kolo Muani, con una clausola nel contratto e una valutazione sotto i 50 milioni di euro, e Mateo Pellegrino, valutato circa 30 milioni e in uscita dal Parma. In seconda fila ci sono Folarin Balogun e Alexander Sorloth.

Calciomercato Juventus-Oyarzabal, la clausola della Real Sociedad Juventus a caccia di due attaccanti con Kolo Muani (se il Psg scende sotto quota 50 mln)e Mateo Pellegrino (valutazione 30 mln e cessione a titolo definitivo del Parma)in prima fila, Folarin Balogun e Alexander Sorloth subito dietro. L'ultimo nome uscito in queste ore è quello di Mikel Oyarzabal, straordinario protagonista ai Mondiali con la Spagna finalista (5 gol in 7 presenze nella rassegna iridata compreso il rigore nel 2-0 alla Francia in semifinale) e bombercapitanobandiera della Real Sociedad con cui ha siglato 18 reti in 40 presenze tra Liga e Coppa del Re quest'anno. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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