Gabriel Jesus lascia l'Arsenal e il suo nome è stato inserito tra i possibili acquisti della Juventus. Il club bianconero sta valutando la situazione del brasiliano, che potrebbe trasferirsi in Italia. Non ci sono ancora ufficialità, ma il nome del giocatore circola come possibile obiettivo di mercato. La trattativa non è ancora avviata, e il futuro del calciatore rimane da definire.

di Luca Fiore Gabriel Jesus è il nuovo nome sul taccuino per l’attacco della Juventus. Il brasiliano è pronto a dire addio all’Arsenal con il club bianconero sullo sfondo. La Juventus monitora con estrema attenzione il futuro di Gabriel Jesus. L’attaccante brasiliano, attualmente in forza all’ Arsenal, potrebbe trovarsi di fronte a un cambio di scenario importante durante la prossima sessione di calciomercato estiva. Stando alle ultime indiscrezioni, il giocatore starebbe valutando un addio ai Gunners per cercare una nuova avventura che gli garantisca un ruolo da assoluto protagonista e una maggiore continuità di rendimento, fattori che sono venuti a mancare nelle ultime stagioni in terra inglese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Gabriel Jesus Juve, nuovo nome sul taccuino per l’attacco. Il brasiliano è pronto a dire addio all’Arsenal: il club bianconero monitora la situazione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Gabriel Jesus infiamma il mercato europeo: l’Arsenal fissa il prezzo del brasiliano e il Milan osserva lo scenarioL'Arsenal ha fissato il prezzo di vendita di Gabriel Jesus in vista del mercato estivo, mentre il Milan monitora la situazione.

Retegui Juve, il suo nome resta sul taccuino bianconero ma l’affare si sblocca solo con un sacrificio del giocatoreIl club ha manifestato interesse per il giocatore, che rimane in lista di trasferimento.

Temi più discussi: Milan e Juve, messaggio dall'Arsenal per Gabriel Jesus; Juve, Vlahovic addio: 4 nomi per il nuovo bomber, news calciomercato; Juve, l'Arsenal ha fissato il prezzo per cedere Gabriel Jesus; La Juventus interessata all’attaccante dell’Arsenal Gabriel Jesus: sondaggio per il brasiliano.

Spunta l’ipotesi Gabriel #Jesus per l’attacco della #Juventus Il giocatore brasiliano è pronto a dire addio all’ #Arsenal per una nuova avventura con il club bianconero che monitora la situazione Tutti i dettagli li trovi qui x.com

[Ornstein] L'Arsenal valuta Gabriel Jesus fino a 20 milioni di sterline; diversi club hanno chiesto informazioni sull'attaccante reddit

Gabriel Jesus Juve, nuovo nome sul taccuino per l’attacco. Il brasiliano è pronto a dire addio all’Arsenal: il club bianconero monitora la situazioneGabriel Jesus è il nuovo nome sul taccuino per l’attacco della Juventus. Il brasiliano è pronto a dire addio all’Arsenal con il club bianconero sullo sfondo La Juventus monitora con estrema attenzione ... msn.com

Sondaggio Juve per Gabriel Jesus: i dettagliLa Juve chiede informazioni per l'attaccante brasiliano valutato tra i 20 e i 25mln €. Secondo indiscrezioni raccolte da Tuttojuve.com, nel corso delle ultime settimane c'è stato un sondaggio da parte ... tuttojuve.com