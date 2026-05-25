Mercato Inter spunta una nuova idea a parametro zero? El Shaarawy viene proposto ai nerazzurri | i dettagli

Da internews24.com 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un intermediario ha proposto l’attaccante a parametro zero all’Inter, dopo la conclusione del suo contratto con i giallorossi, dove ha giocato per sette anni. La proposta riguarda il trasferimento a titolo gratuito. Non sono stati comunicati dettagli sui termini dell’eventuale accordo o su eventuali trattative in corso. L’attaccante è stato indicato come possibile nuovo acquisto per la prossima stagione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Inter News 24 Mercato Inter, il Faraone saluta i giallorossi dopo sette anni e viene proposto ai nerazzurri da un intermediario. Il suo saluto alla Roma non poteva essere più dolce e poetico. Segnando in pieno recupero la rete del definitivo 2-0 nella gara contro l’Hellas Verona, Stephan El Shaarawy ha di fatto pagato il biglietto alla formazione giallorossa per il ritorno in Champions League dopo sette anni di assenza. Il commiato migliore possibile per l’attaccante savonese che, a 34 anni e con il contratto in scadenza, cerca ora una nuova sfida professionale guardandosi intorno. Il suo addio alla Capitale è ormai certo, ma non è affatto detto che nel suo futuro non possa esserci ancora la Serie A da protagonista. 🔗 Leggi su Internews24.com

mercato inter spunta una nuova idea a parametro zero el shaarawy viene proposto ai nerazzurri i dettagli
© Internews24.com - Mercato Inter, spunta una nuova idea a parametro zero? El Shaarawy viene proposto ai nerazzurri: i dettagli
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Mercato Inter, spunta nome nuovo per gennaio Paulo Henrique Ecco chi è

Video Mercato Inter, spunta nome nuovo per gennaio Paulo Henrique Ecco chi è

Notizie e thread social correlati

Mercato Inter, Nico Paz o Diaby? No, il sogno dei dirigenti nerazzurri è un altro e viene dalla Serie A: ecco tutti i dettagliI dirigenti dell'Inter stanno valutando diversi profili di mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Leggi anche: Il Faraone saluta la Roma con il pass Champions: l’Inter effettua un sondaggio per El Shaarawy a parametro zero

Temi più discussi: Lazio, si cerca il sostituto di Sarri: spunta il nome di Thiago Motta; Di Marzio: Inter, non 50 mln: il budget! Oaktree vuole Nico Paz. Secondo portiere, spunta De Gea; Gasp-Roma, nessuna rivoluzione in estate: via un big e rinforzi mirati. E spunta l'ipotesi Vlahovic, gli scenari; Di Marzio: Inter, non 50 mln: il budget! Oaktree vuole Nico Paz. Portiere, spunta De Gea.

mercato inter mercato inter spunta unaInter, spunta l’alternativa a Nico Paz: 55 milioni e si chiudeL'Inter, dopo la vittoria dello scudetto e della Coppa Italia, è già pronta per muoversi sul mercato: spunta l'alternativa a Nico Paz. spaziointer.it

mercato inter mercato inter spunta unaMercato Inter, spunta l’ipotesi di uno scambio stellareI campioni d'Italia sono tornati con forza sulle tracce di Curtis Jones, obiettivo di lunga data del club nerazzurro. sportal.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web