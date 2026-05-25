Un intermediario ha proposto l’attaccante a parametro zero all’Inter, dopo la conclusione del suo contratto con i giallorossi, dove ha giocato per sette anni. La proposta riguarda il trasferimento a titolo gratuito. Non sono stati comunicati dettagli sui termini dell’eventuale accordo o su eventuali trattative in corso. L’attaccante è stato indicato come possibile nuovo acquisto per la prossima stagione.

Inter News 24 Mercato Inter, il Faraone saluta i giallorossi dopo sette anni e viene proposto ai nerazzurri da un intermediario. Il suo saluto alla Roma non poteva essere più dolce e poetico. Segnando in pieno recupero la rete del definitivo 2-0 nella gara contro l’Hellas Verona, Stephan El Shaarawy ha di fatto pagato il biglietto alla formazione giallorossa per il ritorno in Champions League dopo sette anni di assenza. Il commiato migliore possibile per l’attaccante savonese che, a 34 anni e con il contratto in scadenza, cerca ora una nuova sfida professionale guardandosi intorno. Il suo addio alla Capitale è ormai certo, ma non è affatto detto che nel suo futuro non possa esserci ancora la Serie A da protagonista. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, spunta una nuova idea a parametro zero? El Shaarawy viene proposto ai nerazzurri: i dettagli

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