GUARDA | Garcia porta il Real Madrid in vantaggio su Oviedo
Durante la partita di Liga tra il Real Madrid e il Real Oviedo, Gonzalo Garcia ha segnato un gol che ha portato la squadra madrilena in vantaggio poco prima dell’intervallo. La partita si è svolta il 14 maggio 2026 e questa rete ha contribuito a mettere il Real Madrid in una posizione favorevole nel punteggio. La gara si sta giocando in un contesto di alta tensione tra le due formazioni, con il risultato che potrebbe influenzare la classifica finale della stagione.
2026-05-14 22:42:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Gonzalo Garcia ha portato il Real Madrid in vantaggio sull’orlo dell’intervallo nello scontro della Liga con il Real Oviedo. L’attaccante dei Los Blancos ha ricevuto l’approvazione da Alvaro Arbeloa dopo la sconfitta della scorsa settimana a El Clasico contro il Barcellona,??e ha ripagato immediatamente il suo allenatore mentre il Real cerca di finire la stagione alla grande. A pochi secondi dalla fine del primo tempo, il Real Madrid conquista la palla alta grazie ad un ottimo testing. Un passaggio è stato inviato a Garcia all’interno dell’area, che ha ammortizzato la palla con il suo primo tocco prima di sparare in rete nell’angolo inferiore. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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