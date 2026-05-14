GUARDA | Garcia porta il Real Madrid in vantaggio su Oviedo

Durante la partita di Liga tra il Real Madrid e il Real Oviedo, Gonzalo Garcia ha segnato un gol che ha portato la squadra madrilena in vantaggio poco prima dell’intervallo. La partita si è svolta il 14 maggio 2026 e questa rete ha contribuito a mettere il Real Madrid in una posizione favorevole nel punteggio. La gara si sta giocando in un contesto di alta tensione tra le due formazioni, con il risultato che potrebbe influenzare la classifica finale della stagione.

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