La partita tra Real Madrid e Real Oviedo si disputa giovedì nella trentaseiesima giornata della Liga. Dopo l'eliminazione dalla Champions League, il club ha affrontato un confronto interno tra alcuni giocatori e ha subito una sconfitta contro il Barcellona, che ha portato i catalani a festeggiare il titolo nazionale. La partita si svolge in un momento di tensione e cambiamenti per il team madrileno.

Real Madrid-Real Oviedo è una gara della trentaseiesima giornata della Liga e si gioca giovedì: dove vederla, formazioni, pronostico Prima l’eliminazione dalla Champions League, poi la lite Valverde-Tchouameni, poi la sconfitta contro il Barcellona con i catalani che hanno festeggiato la Liga. E infine, la conferenza stampa di Perez che ha accusato tutto e tutti e si è preso la scena. Dentro il Real Madrid, uno dei club più importanti al mondo, sta succedendo di tutto. E non è sicuramente il modo migliore per chiudere la stagione, la seconda di fila senza trofei. Ed è questo che fa una notizia tremenda da quelle parti. Al Bernabeu, contro un Real Oviedo retrocesso, sarà una serata strana.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Real Madrid-Real Oviedo: nel terremoto una vittoria inutile

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