Calcio Il Poggibonsi è iscritto | parteciperà alle gare in Eccellenza

Il Poggibonsi ha completato l’iscrizione al campionato di Eccellenza per la stagione 2026-2027, assicurandosi così la partecipazione alle gare. La decisione giunge dopo un periodo di incertezze legate alle vicende interne e alle voci contrastanti sul futuro del club. La formalizzazione dell’iscrizione rappresenta un passo importante, anche se non risolve tutte le problematiche legate alla gestione e alla stabilità del team. La squadra può ora concentrarsi sulla competizione senza il rischio immediato di esclusione.

Non una soluzione definitiva, ma intanto i pericoli per l’immediato sono alle spalle. Il Poggibonsi ha formalizzato l’iscrizione all’ Eccellenza 2026-2027: non era certo un aspetto scontato, alla luce delle vicende che accompagnano l’ambiente almeno da un bimestre, in mezzo alle voci spesso tra loro in contrasto sul destino del club centenario. Un atto determinante, in un quadro che resta da valutare a livello dirigenziale. Alla presidenza conserva al momento il proprio posto Giuseppe Vellini: carica transitoria, in attesa del cambio al vertice. Con il subentro del team di industriali della zona che ha dato la disponibilità ad affrontare i problemi in una serie confronti anche alla presenza dell’amministrazione comunale (che ha terminato il proprio compito di ‘ente facilitatore’). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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