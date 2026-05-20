Calcio giovanile I Pulcini bianconeri al ’Festival del Calcio’ | Esperienza indimenticabile a Poggibonsi

Due giorni di sport, sorrisi, condivisione e passione autentica per il calcio hanno coinvolto i Pulcini bianconeri al 'Festival del Calcio' a Poggibonsi. La manifestazione ha visto la partecipazione di squadre giovanili provenienti da diverse zone, con partite e attività dedicate ai più piccoli. I giovani calciatori hanno avuto l'opportunità di confrontarsi sul campo e di divertirsi in un ambiente che ha privilegiato il rispetto reciproco e il fair play. L'evento si è concluso con entusiasmo e ricordi che dureranno nel tempo.

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Due giorni di sport, sorrisi, condivisione e passione autentica per il calcio. Lo scorso fine settimana, i giovani del Siena Fc hanno preso parte al ‘ Festival del Calcio ’, andato in scena a Poggibonsi, un evento pensato per mettere al centro non soltanto il risultato sportivo, ma soprattutto il valore educativo e umano del calcio giovanile. "In un’atmosfera di festa – si legge nella nota del club –, tra partite, giochi, momenti di aggregazione e incontri speciali con ospiti d’eccezione provenienti dal mondo dello sport e dei social, i Pulcini della Robur hanno vissuto un’esperienza capace di lasciare ricordi, emozioni e insegnamenti destinati a rimanere nel tempo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio giovanile. I Pulcini bianconeri al ’Festival del Calcio’: "Esperienza indimenticabile a Poggibonsi» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Categoria "Pulcini", festa al torneo di calcioUna splendida giornata di sport, quella che ha caratterizzato il 18° Torneo "Città di Pesaro", riservato ai giovani calciatori della categoria... Poggibonsi Calcio da ricostruire. L’assessore Giomini: "Noi arbitro di un eventuale cambio al vertice"Le sorti del Poggibonsi del 2026-2027, legate alle (eventuali) novità in ambito societario. Domenica a Oristano la festa del settore giovanile dedicata ai Pulcini. In campo 15 squadreSarà una giornata all’insegna dello sport, del divertimento e della crescita quella in programma domenica 17 maggio al Centro di Formazione Federale Tino Carta di Sa Rodia, a Oristano. In programma ... unionesarda.it Al via il Festival del Calcio a PoggibonsiIl 16 e il 17 maggio il Centro Sportivo Virtus Biancoazzurra a Poggibonsi si trasformerà nel cuore pulsante del calcio giovanile e mediatico italiano; Nasce Il Festival del Calcio, un evento unico ... sienafree.it