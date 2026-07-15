CALCIO ECCELLENZA Agrate dà l’assalto al campionato e si prende super Marzullo

Pesca dalla Serie D la Speranza Agrate che dà l’assalto all’Eccellenza, dopo averla sfiorata negli ultimi due anni, e ingaggia dalla Leon l’esterno classe 2002 Mattia Marzullo. A Vimercate ha giocato le ultime sei stagioni con due campionati di Eccellenza vinti su quattro e due partecipazioni alla Serie D, di cui una nell’annata appena trascorsa dove però ha trovato poco spazio (5 presenze). Da qui la scelta di scendere di categoria cedendo alle lusinghe del direttore sportivo Sergio Sala che mette a segno uno dei colpi di mercato più interessanti. Marzullo ha anche giocato nel settore giovanile della Giana (squadra Berretti), prima ancora Renate, Pro Sesto ed Enotria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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