Le Grifoncelle hanno vinto il campionato di Eccellenza nel calcio femminile. Il Perugia ha deluso le aspettative, ma ha comunque raggiunto la salvezza. I giovani biancorossi hanno regalato soddisfazioni ed emozioni, rimanendo in corsa nei playoff, fatta eccezione per la squadra Primavera, uscita in semifinale.

Il Perugia ha deluso le attese, anche se alla fine ha raggiunto almeno la salvezza, i giovani biancorossi invece hanno regalato soddisfazioni ed emozioni e, fatta eccezione per la Primavera, uscita in semifinale, sono ancora in corsa nei play off. E anche le grifonecelle. Il Perugia, infatti, ha vinto il campionato umbro di Eccellenza Femminile, superando nello spareggio disputato al Comune “San Martino in Campo” la Nestor con il punteggio di 3-1. Nell’ennesima sfida di questa stagione tra Perugia e Nestor, biancorosse avanti già al 16? con un gran gol di testa di Giulia Properzi. La Nestor trova il pari su punizione, 5 minuti dopo, con Angori, per l’1-1 con cui si chiude il primo tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Calcio femminile. Grifoncelle, trionfo in Eccellenza. Arriva la vittoria del campionato

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