Calcio campionato di eccellenza | sequestrato materiale pirotecnico allo stadio

Durante un controllo di routine presso lo stadio, sono stati trovati e sequestrati petardi e fuochi d’artificio in una busta lasciata tra il settore ospiti e la tribuna locale. L’intervento si è svolto nel tardo pomeriggio di ieri, nell’ambito delle misure di sicurezza adottate per il campionato di calcio di livello regionale. Nessuno è stato fermato o denunciato in relazione al ritrovamento.

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Nel tardo pomeriggio di ieri, nell’ambito del servizio di ordine pubblico predisposto presso l’impianto sportivo “Perriello Zampelli”, ubicato sulla S.P. 164, in occasione dell’incontro di calcio valevole per il campionato di Eccellenza tra le squadre “USD Apice” e “Battipagliese Calcio”, i Carabinieri della Stazione di Apice impiegati nei servizi di vigilanza e controllo effettuavano attività di bonifica preventiva delle aree destinate all’accesso delle tifoserie. Il materiale, potenzialmente pericoloso per l’incolumità pubblica e idoneo a compromettere la sicurezza dell’evento sportivo, veniva immediatamente sottoposto a sequestro penale a carico di ignoti.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Calcio, campionato di eccellenza: sequestrato materiale pirotecnico allo stadio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Apice, sequestrato materiale pirotecnico allo stadio ZampelliApice, controlli allo stadio Perriello Zampelli: sequestrato materiale pirotecnico prima del match di Eccellenza Apice, bonifica preventiva allo... Monte San Giovanni Campano, esplosione in un’abitazione: 52enne grave, sequestrato materiale pirotecnico artigianaleIntervento dei Carabinieri della Compagnia di Sora in località Chiaiamari: uomo elitrasportato al Gemelli, immobile sotto sequestro e artificieri... Argomenti più discussi: Il Torremaggiore riscrive la storia e torna in Eccellenza, come ai tempi di Delio Rossi; Calcio, Eccellenza: i playout della Vis Nova Giussano, date e orari; Il Vittoria chiude anzitempo la propria avventura nei play off del campionato di Eccellenza; Scheda squadra U.S. Angri 1927. | Vincono Manduria e Sava, il Ginosa va ko fuori casa. L'Ostuni promosso in Eccellenza | Risultati e classifica dopo la 34a Giornata del campionato di Promozione/B #MondoRossoBlù #MRB #PromozionePugliese x.com