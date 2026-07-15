Calabria affitti non riscossi | Gdf scopre presunto danno erariale da oltre 4 milioni

Da tgcom24.mediaset.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Procura Regionale della Corte dei Conti in Calabria ha inviato a nove dirigenti dell'Agenzia Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica un invito a dedurre. È stato contestato un presunto danno erariale di circa 4,4 milioni di euro, legato a affitti non riscossi. La notifica riguarda accertamenti su somme che non sono state recuperate dall’ente. I dirigenti coinvolti sono stati chiamati a rispondere delle presunte irregolarità.

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La Procura Regionale della Corte dei Conti della Calabria ha notificato a nove dirigenti dell'Agenzia Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica (Aterp) Calabria un invito a dedurre con cui è stato loro contestato un presunto danno erariale pari a circa 4 milioni e quattrocentomila euro. Le indagini, affidate agli investigatori del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria Catanzaro della Guardia di Finanza, sono consistite, in particolare, nell'esecuzione di numerosi accertamenti istruttori finalizzati a ricostruire, da un lato, la sussistenza di morosità connesse alla mancata riscossione degli affitti degli immobili di proprietà... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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