Calabria affitti non riscossi | Gdf scopre presunto danno erariale da oltre 4 milioni

Notizia in breve

La Procura Regionale della Corte dei Conti in Calabria ha inviato a nove dirigenti dell'Agenzia Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica un invito a dedurre. È stato contestato un presunto danno erariale di circa 4,4 milioni di euro, legato a affitti non riscossi. La notifica riguarda accertamenti su somme che non sono state recuperate dall’ente. I dirigenti coinvolti sono stati chiamati a rispondere delle presunte irregolarità.