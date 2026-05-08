Affitti non riscossi dal Comune di Viterbo in sette nel mirino per il danno erariale da 3 milioni di euro

Sette persone sono state invitate a dedurre nell'ambito di un'inchiesta della Guardia di finanza riguardante un presunto danno erariale di 3 milioni di euro ai danni del Comune di Viterbo. L'indagine si concentra su affitti non riscossi e coinvolge soggetti collegati alla gestione delle proprietà comunali. La procura ha avviato le procedure per approfondire la posizione di ciascuno dei coinvolti.

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