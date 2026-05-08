Affitti non riscossi dal Comune in sette nel mirino per il danno erariale da 3 milioni di euro
Sette persone sono state chiamate a presentare deduzioni nell’ambito di un’indagine della Guardia di finanza riguardante un presunto danno erariale di 3 milioni di euro ai danni di un Comune. L'inchiesta riguarda affitti non riscossi dal municipio, e l'invito a dedurre segue le verifiche condotte dagli investigatori. Nessuna delle persone coinvolte ha ancora rilasciato dichiarazioni pubbliche sull'inchiesta.
Sono sette le persone “invitate a dedurre” nell'ambito dell'inchiesta della Guardia di finanza su un presunto danno erariale da 3 milioni di euro ai danni del Comune di Viterbo. Al centro dell'indagine la mancata riscossione, in vent'anni, degli affitti di una trentina di locali di proprietà.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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