Camionista provoca un incidente e fugge | rintracciato dalla Polizia locale
Un camionista ha causato un incidente urtando una BMW station wagon e poi è fuggito senza fermarsi. La Polizia locale ha successivamente rintracciato il conducente e il veicolo coinvolto. L’incidente è avvenuto senza feriti, ma ha provocato danni alla vettura. Il conducente ha definito l’impatto come un «lieve colpo». La polizia ha avviato le verifiche e raccolto le testimonianze per chiarire le responsabilità.
Un «lieve colpo» lo ha definito lui, il camionista di un autocarro pirata che dopo aver urtato una Bmw station wagon ha proseguito indisturbato il suo viaggio. Ma alla prova dei fatti quel colpo non dev’essere stato tanto lieve, perché oltre ad ammaccare il portellone posteriore ha provocato il. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Camion carico di gas tampona una cisterna e si rovescia sull'A4
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