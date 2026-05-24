Camionista provoca un incidente e fugge | rintracciato dalla Polizia locale

Notizia in breve

Un camionista ha causato un incidente urtando una BMW station wagon e poi è fuggito senza fermarsi. La Polizia locale ha successivamente rintracciato il conducente e il veicolo coinvolto. L’incidente è avvenuto senza feriti, ma ha provocato danni alla vettura. Il conducente ha definito l’impatto come un «lieve colpo». La polizia ha avviato le verifiche e raccolto le testimonianze per chiarire le responsabilità.