Rapina una giovane donna sull’autobus | 34enne bloccato da sei agenti della polizia locale

Un uomo di 34 anni è stato arrestato da sei agenti della polizia locale dopo aver tentato di rapinare una giovane donna su un autobus, sottraendole la borsa e il cellulare. Dopo essere sceso alla fermata, è stato inseguito e fermato dagli agenti in stato di agitazione. L’intervento è durato poco e l’uomo è stato messo in sicurezza.

Bergamo. A bordo di un autobus avrebbe strattonato una ragazza per sottrarle la borsa e il cellulare. Poi, una volta sceso alla fermata, è stato inseguito da una pattuglia della polizia locale: in forte stato di agitazione, per bloccarlo e metterlo in sicurezza si è reso necessario l’intervento di sei agenti. Nella tarda mattinata di venerdì 10 luglio la polizia locale di Bergamo ha arrestato in flagranza di reato Z.H., cittadino marocchino classe 1992, ritenuto responsabile di rapina aggravata, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, nonché di lesioni personali. L’intervento tra via Zambonate e largo Cinque Vie, in corrispondenza di una... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Accoltellata sull'autobus da uno sconosciuto - Vita in diretta 06/03/2026

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