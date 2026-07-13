Sinner e la nuova routine a Wimbledon | Cahill svela perché torna negli spogliatoi durante i match

Durante Wimbledon, Jannik Sinner effettua frequenti soste negli spogliatoi tra i set, secondo quanto rivelato dall’allenatore Cahill. Questa abitudine permette al tennista di ricaricare energie e rimanere concentrato. Cahill ha spiegato che questa routine fa parte della strategia mentale di Sinner, che si sente soddisfatto di questa pratica. La scelta di tornare negli spogliatoi viene considerata un elemento chiave del suo approccio competitivo durante il torneo.

Sinner trionfa ancora a Wimbledon: Cahill svela i dettagli del "pit stop" negli spogliatoi e la mentalità del numero 1 che lo rende estremamente orgoglioso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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