Cagliari ecco nuove soluzioni a centrocampo | presi Winks e Fazzini

Il Cagliari ha annunciato l'acquisto di due nuovi centrocampisti, Winks e Fazzini. I giocatori si sono uniti alla rosa rossoblù durante il secondo fine settimana di luglio, dopo aver lasciato il mercato altri tre centrocampisti. Contestualmente, è stato rinnovato di un anno il contratto con un'opzione per un secondo, per il Gallo Andrea Belotti. La squadra ha inoltre rafforzato l’attacco con l’arrivo di due nuovi giocatori.

Il Cagliari accelera sul mercato. Dopo il nuovo contratto, di un anno con opzione per il secondo, offerto al Gallo Andrea Belotti in attacco e gli arrivi dei centrocampisti Alessandro Romano e Demi Akarakiri, i rossoblù piazzano un doppio colpo, sempre in mezzo al campo (persi Gaetano, Sulemana e Folorunsho), in questo secondo weekend di luglio. Chiusa la trattativa con il Leicester per il mediano Harry Winks, 30 anni, giocatore già visto in Italia in una parentesi con la Sampdoria (dopo una vita al Tottenham, dal 2014 al 2022) in Serie A nel 2022-23 (ma subì un infortunio) e fresco di retrocessione in terza serie inglese. Insieme a Winks sbarcherà a Elmas (domani le visite mediche a Villa Stuart) anche Jacopo Fazzini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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