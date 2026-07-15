Cade il muro | ultimi lavori all’ex macello

È stato demolito il muro di viale Bergamo che separava la strada dal vecchio mattatoio e dall’area circostante. I lavori per il nuovo complesso, destinato a diventare un centro di inclusione e spazi per i giovani, sono in corso. La struttura si presenta come un edificio di grandi dimensioni, pronto a essere integrato nel tessuto urbano. La rimozione del muro segna l’inizio di un intervento che trasformerà l’area in un punto di riferimento cittadino.

Abbattuto il muro di viale Bergamo che delimitava la strada dal mattatoio e dall’ampia area che lo circondava. Prossimo a diventare polo dell’inclusione e dei giovani, il nuovo e imponente complesso si apre alla città. Tanti riccionesi potranno finalmente valicare quel confine, un tempo riservato a pochi addetti ai lavori. Si tratta di un comparto di 31.134 metri quadri, dove in questi giorni si sta sistemando anche l’area verde di circa 6.500 metri quadri. All’esterno sono previsti una piazzetta, pergolati, percorsi pedonali e spazi aperti progettati per favorire la socialità. Metteranno in connessione il nuovo hub con San Lorenzo. "La demolizione della recinzione segna il passaggio concreto alla fase finale dei lavori", annunciano la sindaca Daniela Angelini e l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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