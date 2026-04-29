Come cambierà Novara con il cantiere dell' ex macello | addio al muro di cinta una strada in più e la torre ristorante

Dopo quasi dieci anni di attesa, i lavori per la riqualificazione dell'ex macello civico di Novara sono iniziati ufficialmente. I lavori prevedono la demolizione del muro di cinta, l'apertura di una nuova strada e la realizzazione di una torre destinata a ristorante. La zona cambierà con l’avvio di queste opere, che coinvolgono diverse fasi di intervento. La conclusione dei lavori è prevista nei prossimi anni.

Dopo quasi un decennio di attesa, i cantieri per la riqualificazione dell'ex macello civico di Novara sono ufficialmente partiti. L'operazione rappresenta uno dei progetti di rigenerazione urbana più imponenti degli ultimi anni, trasformando un'area di più di 11mila metri quadrati che per lungo.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Si schianta contro il muro di cinta dell'azienda del gas e scappa | FOTOPerde il controllo dell'auto, si schianta contro il muro di cinta di un'azienda di rifornimento di gas e scappa via. Novara, il 29 aprile partono i lavori di recupero dell'ex Macello: l'annuncio del sindacoPartiranno (finalmente) la prossima settimana, mercoledì 29 aprile, i lavori di riqualificazione dell'area dell'ex Macello a Porta Mortara, che... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Come cambia la logistica a Novara tra nuove esigenze di trasporto e soluzioni di noleggio flessibile; Vent'anni di StreetGames a Novara: la nuova edizione diventa itinerante; Serie C, Novara-Cittadella 0-1: con il gol di Pavan arrivano tre punti pesantissimi; Basket College Novara, al PalaBiella resta il rimpianto: primo quarto da applausi, poi l’infortunio di Fam cambia la gara. Il Novara si affida a Dossena: è la sua prima da subentrato. Come potrebbe plasmare la rosaUna chiusura di 2025 sicuramente complicata per il Novara, che si ritrova in zona playout dopo il ko subito nell'ultima partita del girone di andata, un 3-0 contro l'Ospitaletto che è costato la ... tuttomercatoweb.com Sei di Novara se...(l'originale) - facebook.com facebook Crisi energetica, il piano del Piemonte: a Novara e Alessandria lo stoccaggio di carburante x.com