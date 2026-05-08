Ruspe pronte per via Appennini conclusi i lavori per il nuovo giardino Macello vecchio

Completata la bonifica di Fondo Saccà, dove la Struttura Commissariale realizzerà, con Invitalia soggetto attuatore, 32 dei 44 alloggi previsti in un’area di 44 mila mq. L’impresa Cericola ha ultimato Lavori e Collaudo e adesso si è in attesa della certificazione di avvenuta bonifica da parte.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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