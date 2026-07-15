"Una crisi di storica portata". Così Massimo Cacciari, nel suo fondo su La Stampa, definisce la condizione "delle antiche tradizioni socialdemocratiche e cristiano-popolari", forse che "stanno perdendo terreno in tutti i Paesi occidentali". E a pieno titolo, in queste categorie, rientra il Partito democratico italiano. L'analisi del filosofo è come sempre spietata, senza sconti. Si volta alto, ben al di sopra delle piccole beghe di palazzo, perché "la questione non riguarda campi larghi o stretti", né leader o candidati premier, ma il senso stesso della tenuta della democrazia come l'abbiamo sempre intesa dalla fine della Seconda guerra mondiale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Cacciari seppellisce Schlein e Conte: "Sedicenti democratici, come state morendo"

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