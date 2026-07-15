Cacciari seppellisce Schlein e Conte | Sedicenti democratici come state morendo

Da liberoquotidiano.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

"Una crisi di storica portata". Così Massimo Cacciari, nel suo fondo su La Stampa, definisce la condizione "delle antiche tradizioni socialdemocratiche e cristiano-popolari", forse che "stanno perdendo terreno in tutti i Paesi occidentali". E a pieno titolo, in queste categorie, rientra il Partito democratico italiano.  L'analisi del filosofo è come sempre spietata, senza sconti. Si volta alto, ben al di sopra delle piccole beghe di palazzo, perché "la questione non riguarda campi larghi o stretti", né leader o candidati premier, ma il senso stesso della tenuta della democrazia come l'abbiamo sempre intesa dalla fine della Seconda guerra mondiale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

cacciari seppellisce schlein e conte sedicenti democratici come state morendo
© Liberoquotidiano.it - Cacciari seppellisce Schlein e Conte: "Sedicenti democratici, come state morendo"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Massimo Cacciari umilia Schlein: "Mio nipote a Venezia..."Un ex sindaco di rilievo ha commentato il calo drastico dell’affluenza alle urne a Venezia, evidenziando come la città stia vivendo una crisi che...

Venezia, Cacciari stronca la sinistra di Schlein: “Difficile immaginare una debacle così pesante”A Venezia, Simone Venturini del centrodestra è stato eletto sindaco al primo turno, senza bisogno di ballottaggi.

Temi più discussi: Cacciari seppellisce Schlein e Conte: Sedicenti democratici, come state morendo | Libero Quotidiano.it; L'aria che tira, Paolo Romano del Pd sconcerta tutti: Perché il comizio di Napoli fa paura | Libero Quotidiano.it; Pd, tam tam dai palazzi romani: Rimpasto, per chi vien giù il Nazareno | Libero Quotidiano.it.

Schlein, Petrini e Cacciari ospiti di Luca Sommi ad Accordi&Disaccordi sabato 30 maggio. Con Travaglio e ScanziRoma, 31 mag. - (Adnkronos) - RiminiWellness 2026 si è chiusa oggi alla Fiera di Rimini segnando un +15% di presenze complessive, mentre quelle internazionali crescono del 25%, con presenze estere da ... ilfattoquotidiano.it

Cacciari spara a zero contro la Sinistra: Divisi su tuttoDopo la vittoria del No al referendum sulla Giustizia, la Sinistra canta e balla come se avesse vinto le elezioni politiche. Ma non è così, la premier Meloni lo aveva chiarito: la preferenza espressa ... iltempo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web