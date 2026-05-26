Massimo Cacciari umilia Schlein | Mio nipote a Venezia

Un ex sindaco di rilievo ha commentato il calo drastico dell’affluenza alle urne a Venezia, evidenziando come la città stia vivendo una crisi che coinvolge anche la sinistra. La situazione viene descritta come un crollo pazzesco, con particolare attenzione alle ripercussioni sulla partecipazione elettorale. La vicenda ha suscitato reazioni e riflessioni sulla tenuta del sistema politico locale, mentre Venezia si trova al centro di un momento di difficoltà politica e sociale.

Venezia brucia sulla pelle della sinistra. E un ex sindaco di peso affonda il colpo. "Pazzesco il crollo dell’affluenza a Venezia. E stupefacente è il distacco di Martella da Venturini, non era mai successo in passato": parole e musica in una intervista a l Corriere della Sera di Massimo Cacciari, filosofo ed ex sindaco di Venezia. "Tutti i sondaggi parlavano di partita aperta. E poi Venezia era stato l’unico posto in Veneto dove a marzo al referendum avevano vinto i No. Perciò direi che gli elettori di centrosinistra stavolta non sono andati a votare, specie i giovani non ci sono andati - afferma - Il centrosinistra, dopo i miei mandati, inanellò suicidi a ripetizione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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