A Venezia, Simone Venturini del centrodestra è stato eletto sindaco al primo turno, senza bisogno di ballottaggi. La vittoria arriva con il 50,4% dei voti. Venturini ha battuto i concorrenti, ottenendo la maggioranza dei consensi. La vittoria è stata confermata con il risultato ufficiale, che ha sancito il suo insediamento come nuovo primo cittadino della città.

Simone Venturini è il nuovo sindaco di Venezia: il candidato del centrodestra ha vinto al primo turno e non serviranno nemmeno i ballottaggi per assegnare la fascia tricolore al 38enne. Ha ottenuto il 53% dei voti, una vittoria netta e schiacciante che non era immaginabile alla vigilia e che non era stata prevista nemmeno dai sondaggi. Venturini, quindi, mantiene la continuità amministrativa con l’amministratore uscente Luigi Brugnaro, lasciando il candidato del centrosinistra Andrea Martella, senatore del Pd, al 37%. Una sconfitta bruciante per la sinistra, tramortita da un risultato così definito. “Per le elezioni comunali di Venezia non mi aspettavo un risultato di questo tipo: era difficile immaginare una débâcle così pesante per il centrosinistra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Venezia, Cacciari stronca la sinistra di Schlein: “Difficile immaginare una debacle così pesante”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Imperdibile! Cacciari lancia l'Affondo Durissimo contro Elly Schlein e la Ridicolizza

Notizie e thread social correlati

“Un futuro in cui la sinistra festeggia una elezione in cui la sinistra non è pervenuta: io ci metto la firma” Dopo l’Ungheria Meloni irride Schlein e compagniLa presidente del Consiglio ha commentato con tono ironico i risultati di un’elezione internazionale, affermando che si può immaginare un futuro in...

Letame davanti al ristorante che ospita l’evento di FdI. Così la sinistra avvelena il voto di VeneziaNelle ultime ore a Venezia si è verificato un episodio di vandalismo davanti a un ristorante situato nei pressi di un evento di un partito politico...

Argomenti più discussi: Sinner noioso, altro che Federer e Nadal, Cacciari 'stronca' Jannik; Sinner sminuito da Cacciari: Con Federer perderebbe. Finale di Roma noiosissima. Nadal stronca i rivali di Jannik.

Venezia, Cacciari: È una batosta inimmaginabile. Martella? Mio nipote Tommaso avrebbe preso più voti di luiIl filosofo ex sindaco di Venezia: I giovani sono rimasti a casa. La colpa di questo risultato è di chi non vuole mai passare il testimone ... roma.corriere.it

Venezia, Cacciari stronca la sinistra di Schlein: Difficile immaginare una debacle così pesanteL’ex sindaco di Venezia ha analizzato la sconfitta di Martella a Venezia, sottolineando l’astensionismo dei giovani ... ilgiornale.it