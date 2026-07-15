Sono almeno trenta i deputati che si sospetta abbiano votato contro il governo, considerati franchi tiratori. Francesco Lollobrigida ha annunciato di voler individuare i responsabili, mentre Antonio Tajani appare visibilmente preoccupato. Nei gruppi di supporto al governo circolano chat ritenute sospette, e alcuni esponenti del partito di maggioranza stanno indagando sui messaggi scambiati. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sui dettagli delle indagini in corso.

Le mani tra i capelli di Antonio Tajani sono tutto un programma. Così come lo sguardo gelido di Francesco Lollobrigida, chino sul cellulare: «Adesso vado a scoprire chi sono i franchi tiratori, ci sentiamo dopo». È pericoloso chiedergli altri dettagli, visto l’umore. Luca Ciriani, che di lavoro fa il ministro per i Rapporti con il Parlamento, è una statua di sale. Catatonico: «Ha vinto l’istinto di autoconservazione». Maurizio Lupi scuote la testa, non ci crede. La falange vannacciana, che si era ripresa col telefonino al momento del voto forse come pegno di lealtà a Meloni, è scossa da un brivido d’eccitazione. Ghigni sparsi, messaggi al generale. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Caccia ai franchi tiratori (sono almeno trenta). Lollobrigida: «Li cerco io». La chat «sospetta» dei forzisti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Legge elettorale, è caccia ai franchi tiratori nel centrodestra dopo la sconfitta: sono circa 30. Scambio di accuse tra FdI, Lega e FICirca 30 deputati del centrodestra hanno votato contro l’emendamento sulle preferenze nella nuova legge elettorale, contribuendo a un risultato di...

Chi sono i franchi tiratori che hanno affossato la maggioranza? Almeno 36 i voti contrari inattesiAlmeno 36 voti contrari inattesi hanno compromesso la maggioranza durante il voto sull’emendamento alla legge elettorale che reintroduceva le...

Temi più discussi: Legge elettorale: 30 franchi tiratori nel centrodestra, Meloni va sotto; Chi ha tradito sulle preferenze? La caccia ai franchi tiratori e la mossa dei vannacciani subito sospettati: l'ipotesi di una protesta delle donne - Il video; Una trentina di franchi tiratori. Accuse incrociate, la fronda contro Tajani e Salvini, il disagio delle donne; Legge elettorale, emendamento preferenze bocciato e governo battuto: ecco chi sono i franchi tiratori.

LA MAGGIORANZA PERDE PEZZI PARTE LA CACCIA AI TRADITORI Trenta franchi tiratori affossano per un solo voto l'accordo trovato tra i partiti sulle preferenze nella legge elettorale. L'opposizione: Dimissioni subito.Il premier assente per il cdm: Seve un x.com

Legge elettorale. Ora è caccia ai franchi tiratori (sono almeno trenta). La chat sospetta dei forzistiLe mani tra i capelli di Antonio Tajani sono tutto un programma. Così come lo sguardo gelido di Francesco Lollobrigida, chino sul cellulare: Adesso vado a scoprire chi sono i franchi tiratori, ci sen ... corriere.it

La caccia ai badogliani: Più di 30 hanno tradito. FI e Lega nel mirinoIl capogruppo di FdI, Bignami, sotto shock. Il leghista Molinari: Non siamo stati noi. L’azzurro Orsini: Noi solo due assenti ... repubblica.it