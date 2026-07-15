Buttafuoco e RaiRadio1 possibile divorzio | il suo Lupus in fabula per ora fuori dai palinsesti

Da repubblica.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Buttafuoco e RaiRadio1 potrebbero separarsi, con il programma “Lupus in fabula” temporaneamente rimosso dai palinsesti. Si parla di tensioni all’interno della maggioranza, legate anche alla decisione di consentire l’allestimento di un padiglione russo alla Biennale di Venezia. La programmazione ufficiale della radio sarà comunicata all’inizio di settembre.

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Nella maggioranza voci di una resa dei conti dopo il via libera al padiglione russo alla Biennale di Venezia. Ma la programmazione ufficiale arriverà a inizio settembre. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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