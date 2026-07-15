La trasmissione radiofonica “Lupus in Fabula” di Pietrangelo Buttafuoco potrebbe essere rimossa dai palinsesti di RaiRadio1 dopo una sola stagione. La decisione riguarda la programmazione attuale, senza conferme ufficiali sulla cancellazione definitiva. La trasmissione, andata in onda per un breve periodo, non è stata rinnovata nelle prossime settimane. La radio non ha ancora annunciato pubblicamente il destino del programma, che non sarà più trasmesso a partire dalla prossima stagione.

La trasmissione di Pietrangelo Buttafuoco su Radio 1, “Lupus in fabula”, rischia di sparire dai palinsesti di RaiRadio1 dopo appena una stagione. Secondo quanto apprende LaPresse, anche se i palinsesti radio saranno completati e presentati solo a settembre, l’azienda sta valutando un avvicendamento e al momento il programma, della durata di appena dieci minuti nella fascia oraria dalle 06.50 alle 07.00, non figura sulla bozza di programmazione nelle mani del direttore di RaiRadio Nicola Rao. Nessuna conferma al momento sul fatto che possa trattarsi di una “ritorsione” nei confronti del presidente della Fondazione Biennale Venezia dopo la riapertura del padiglione russo che ha comportato anche la revoca da parte della Commissione Europea di due milioni di euro di contributi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Rai, “Lupus in Fabula” di Buttafuoco rischia di sparire dai palinsesti radio

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