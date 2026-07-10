Nuova avventura per Khedira entra nello staff di Mourinho al Real Madrid | ecco il suo ruolo

Khedira si unisce allo staff di Mourinho al Real Madrid, accettando la proposta dell’allenatore. L’ex centrocampista della Juventus ricoprirà un ruolo all’interno dello staff tecnico della squadra spagnola. La notizia conferma il suo coinvolgimento nel settore tecnico del club dopo aver terminato la carriera da calciatore. La sua posizione specifica e le responsabilità non sono state rese note.

di Francesco Spagnolo Khedira ha accettato la proposta di Mourinho di entrare nel suo staff al Real Madrid. Ecco il ruolo che ricoprirà l’ex Juventus. I dettagli. Il Real Madrid si proietta verso il futuro riabbracciando il proprio passato e inaugurando un capitolo inedito. Con il ritorno ufficiale di José Mourinho alla guida dei blancos, il centro sportivo di Valdebebas ha ospitato il primo raduno stagionale della squadra, respirando un’aria di profondo rinnovamento e grandi ambizioni. In questo scenario di ripartenza, spicca una novità assoluta nello staff dello Special One che tocca da vicino anche gli appassionati del calcio italiano: il ritorno a casa dell’ex giocatore della Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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