Carezze e commenti a studentesse minorenni ex professore del liceo Augusto di Roma verso il processo

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La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio di un ex professore di filosofia del liceo Augusto, accusato di aver fatto commenti e toccamenti a studentesse minorenni. Le accuse sono state presentate da tre ex alunne della scuola, che hanno denunciato comportamenti inappropriati durante le lezioni. Il processo sarà avviato nei prossimi mesi.