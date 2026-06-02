Carezze e commenti a studentesse minorenni ex professore del liceo Augusto di Roma verso il processo
La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio di un ex professore di filosofia del liceo Augusto, accusato di aver fatto commenti e toccamenti a studentesse minorenni. Le accuse sono state presentate da tre ex alunne della scuola, che hanno denunciato comportamenti inappropriati durante le lezioni. Il processo sarà avviato nei prossimi mesi.
La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio di un ex docente di filosofia per molestie. Le accuse nascono dalle denunce di tre ex alunne del liceo Augusto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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