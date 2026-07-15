Tre studentesse minorenni di una scuola superiore nella provincia di Latina sono state ammonite dal Questore per aver perseguitato una compagna di classe. Le giovani sono accusate di averla molestata più volte con comportamenti di bullismo, nel tentativo di farle assumere la colpa di alcuni episodi. Il provvedimento è stato adottato in seguito alle indagini sulle condotte reiterate contro la vittima.

Tre studentesse minorenni di una scuola superiore della provincia di Latina sono state raggiunte da un provvedimento di ammonimento emesso dal Questore, dopo essere state ritenute responsabili di reiterate condotte di bullismo ai danni di una loro compagna di classe. Il provvedimento è stato notificato ieri, a seguito di un’attività istruttoria avviata dopo la segnalazione di gravi episodi intimidatori avvenuti durante l’anno scolastico. Le indagini e la ricostruzione dei fatti Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attività investigativa è partita in seguito alla segnalazione di episodi di intimidazione che hanno coinvolto una studentessa, vittima di ripetute azioni vessatorie da parte di tre coetanee. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Latina, perseguitano la compagna di classe per costringerla a prendersi la colpa: ammonite tre studentesse

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